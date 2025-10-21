تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مروان حمدي