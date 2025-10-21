قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
رياضة

أحمد حسن يكشق حقيقة رحيل سيف الجزيري عن الزمالك

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقة رحيل سيف الجزيري عن الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر.. سيف الجزيري مستمر مع الزمالك ولا يرغب في الرحيل عن الفريق.

مباراة الزمالك القادمة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، في لقاء العودة من دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على استاد السلام.

ويخوض الزمالك المواجهة بأريحية كبيرة بعد الفوز في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فرصة لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، بهدف إراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة للاعبين آخرين لاكتساب حساسية المباريات.

ومن أبرز التغييرات المتوقعة، الدفع بأحد الثنائي محمد عواد أو المهدي سليمان في حراسة المرمى بدلًا من محمد صبحي، مع احتمالية مشاركة محمد إسماعيل في قلب الدفاع على حساب محمود الونش أو حسام عبد المجيد.

وفي مركز الظهير الأيمن، قد يظهر الكيني بارون أوشينج للمرة الأولى كأساسي بدلًا من عمر جابر، في خطوة تهدف إلى تدوير اللاعبين واختبار قدراته الدفاعية والهجومية.

وفي الخط الأمامي، يقترب التونسي سيف الدين الجزيري من قيادة الهجوم منذ بداية اللقاء بعد مشاركته كبديل في الذهاب، في محاولة لاستعادة حساسيته التهديفية.

سيف الجزيري رحيل سيف الجزيري احمد حسن الزمالك

