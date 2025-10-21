أمير عبد الحميد يودع الأهلي برسالة مؤثرة

وجه أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة بعد رحيلة عن الاهلي، و تعيين ييس توروب مديرًا فنيًا للمارد الأحمر .

وقال أمير عبد الحميد في رسالته عبر "إنستجرام": "ويَبقى الأثر.. رحلة قصيرة انتهت، بما حملته من لحظات حرجة وأخرى حاسمة، وذكريات عظيمة واستثنائية غير قابلة للنسيان، ستظل محفورة في الوجدان مهما طال الزمن".



وتابع: "40 يومًا داخل جدران نادينا الحبيب، وبيتي الأول الذي أتشرف بكوني واحدًا من أبنائه، وفردًا من جيل ذهبي صال وجال وحقق إنجازات تاريخية".

وأضاف: "كانت مهمة مؤقتة عبرنا خلالها بمحطات صعبة، لكن الله كافأ مجهوداتنا بالنجاح، ليبدأ نادينا مرحلة جديدة مع جهاز فني جديد نأمل أن يُوفق في إسعاد جماهير الأهلي، وتحقيق ما يليق باسم وتاريخ هذا الكيان الكبير".

وأستكمل: "أتقدم بخالص الشكر لإدارة الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب على ثقته ودعمه، ولزملائي في الجهاز الفني على مجهوداتهم المخلصة، وللاعبي الفريق الرجال أصحاب المعدن الأصيل وأبطال المواقف الصعبة".

وتابع: "كل التحية والتقدير لحراس فريقنا الكبار: الشناوي، شوبير، سيحا، وحمزة علاء، ومعهم تبقى حراسة الأهلي ومنتخب مصر في أمان".

واختتم: "ويبقى الشكر الأكبر لجمهور الأهلي العظيم، خير الداعم والسند الدائم في كل الأوقات، وصاحب الفضل – بعد الله – في نجاحات النادي. وباستمرار دعمه، سنبقى دائمًا في المقدمة، ولنا عودة بإذن الله".

ووجة وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة تقدير وشكر إلى الثلاثي أمير عبد الحميد ومحمد نجيب وعبد الرحمن عيسى، عقب انتهاء مهمتهم مع الفريق الأول لكرة القدم.