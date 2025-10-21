موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري القادمة بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غد، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، لحساب الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد، في تمام الخامسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

تعتبر شبكة قنوات on sport الفضائية المجانية، هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري القادمة في الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وذلك لكونها الراعي الرسمي والحصري لإذاعة مباريات الموسم الحالي من دوري نايل، لمختلف الجماهير الكروية داخل نطاق جمهورية مصر العربية وخارجها؛ لذلك سوف تخصص تردد تابع لها، لنقل أحداث مباراة الأهلي القادمة.