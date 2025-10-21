أحمد حسن يكشف موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المحلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المحلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"ييس توروب يحدد يوم 3 نوفمبر موعدًا لسفر بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المحلي".

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس جلسة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبي المارد الأحمر.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:" المدرب عقد جلسة مع لاعبي الأهلي، اتكلم معاهم عن الإيجابيات والسلبيات خلال مباراة إيجل نوار البوروندي".

وواصل قائلاً:" توروب وقف عند السلبيات والأخطاء في مباراة إيجل نوار، وفيه 3 لاعبين تلقوا التعنيف وهم تقبلوا ده، ومفيش حد زعل منه بالعكس وعدوه إن هيكون في تغيير إيجابي".