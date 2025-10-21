قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: وليد صلاح الدين ينتظر سيد عبد الحفيظ لحسم ملف تجديد لاعبى الأهلى

علا محمد

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن ملف تجديد اللاعبين فى الأهلى حتى الآن معلق،وان المسافات حتى الآن بين مسئولة الأهلى واللاعبين ليست قريبة فى ظل وضع الأهلى شروط للتفاوض.


وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" :"إن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلى ينتظر سيد عبد الحفيظ عقب إجرء انتخابات الأهلي المقبلة المرشح على عضوية مجلس الإدارة لتولى ملف التجديد خلال المرحلة المقبلة".


ووجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي الشكر والتحية لكلٍّ من أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى، ومحمد نجيب، المدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى، مخطط الأحمال عن عملهم ضمن الجهاز الفني خلال الفترة الانتقالية.

وقيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل وأكد على أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع وهم من أبناء الأهلي المخلصين.

الإعلامى أحمد شوبير الأهلى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلى أمير عبد الحميد

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
الفتيس العمودي
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
