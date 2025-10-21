شوبير: وليد صلاح الدين ينتظر سيد عبد الحفيظ لحسم ملف تجديد لاعبى الأهلى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن ملف تجديد اللاعبين فى الأهلى حتى الآن معلق،وان المسافات حتى الآن بين مسئولة الأهلى واللاعبين ليست قريبة فى ظل وضع الأهلى شروط للتفاوض.



وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" :"إن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلى ينتظر سيد عبد الحفيظ عقب إجرء انتخابات الأهلي المقبلة المرشح على عضوية مجلس الإدارة لتولى ملف التجديد خلال المرحلة المقبلة".



ووجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي الشكر والتحية لكلٍّ من أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى، ومحمد نجيب، المدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى، مخطط الأحمال عن عملهم ضمن الجهاز الفني خلال الفترة الانتقالية.

وقيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل وأكد على أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع وهم من أبناء الأهلي المخلصين.