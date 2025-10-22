قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
رياضة

إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة

امام عاشور
امام عاشور
منار نور

كشف الإعلامي أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن تواجد الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز بينهم.. كاف يعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة.”

يأتي ترشيح الثنائي المصري ضمن قائمة تضم عددًا من أبرز نجوم الأندية الإفريقية الذين تألقوا خلال الموسم الماضي في البطولات القارية.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا 2025

إمام عاشور - الأهلي (مصر)

إبراهيم عادل - بيراميدز (مصر) حاليًا يلعب في الجزيرة الإماراتي.

بلاتي توريه - بيراميدز (بوركينا فاسو)

فيستون مايويلي - بيراميدز (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

محمد الشيبي - بيراميدز  (المغرب)

إيسوفو دايو -نهضة بركان المغربي (بوركينا فاسو)

إسماعيل بلقاسمي - الأهلي الليبي (الجزائر)

محمد حريمات - الجيش الملكي المغربي (المغرب)

أسامة لملوم - نهضة بركان المغربي (المغرب)

شوماري كابومبي - سيمبا التنزاني (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
استهلاك البنزين
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
أضرار خل التفاح
