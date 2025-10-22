إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة

كشف الإعلامي أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن تواجد الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز بينهم.. كاف يعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة.”

يأتي ترشيح الثنائي المصري ضمن قائمة تضم عددًا من أبرز نجوم الأندية الإفريقية الذين تألقوا خلال الموسم الماضي في البطولات القارية.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا 2025

إمام عاشور - الأهلي (مصر)

إبراهيم عادل - بيراميدز (مصر) حاليًا يلعب في الجزيرة الإماراتي.

بلاتي توريه - بيراميدز (بوركينا فاسو)

فيستون مايويلي - بيراميدز (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

محمد الشيبي - بيراميدز (المغرب)

إيسوفو دايو -نهضة بركان المغربي (بوركينا فاسو)

إسماعيل بلقاسمي - الأهلي الليبي (الجزائر)

محمد حريمات - الجيش الملكي المغربي (المغرب)

أسامة لملوم - نهضة بركان المغربي (المغرب)

شوماري كابومبي - سيمبا التنزاني (جمهورية الكونغو الديمقراطية)