محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – نيتس جراديشار

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في المسابقة بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة، ساعيًا لمواصلة انتصاراته المحلية والتقدم نحو صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة.

ومن غير المتوقع أن يجري توروب تغييرات كبيرة في تشكيل أو طريقة اللعب، نظرًا لحداثة عهده بالفريق والمنافس، لكنه يسعى لإضفاء بعض التحسن على الأداء، خصوصًا في الشق الدفاعي وخط الوسط الذي عانى من بعض القصور في المباريات السابقة.

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء في موقف صعب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، ما يجعله بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وتعد المباراة اختبارًا صعبًا لـ زعيم الثغر أمام خصم يملك دوافع قوية لحصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من قمة الترتيب.

