الوزراء يوافق على تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المُتقدمين لشغل الوظائف العامة

وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لحُكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الثقافة بشأن تعاقد أكاديمية الفنون لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتشغيل ودعم إدارة التعليم الإليكتروني المطور والمُفعل لصالح الأكاديمية، وذلك لضمان استمرار عمل البيئة التعليمية الرقمية الخاصة بها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لها في دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات تعليمية مرنة وآمنة وفعالة وضمان جاهزيتها على مدار الساعة.

كما تضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد لإدارة وتشغيل المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية والتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، عن الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس 2026، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل عدد (23) مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، عن الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس 2027، بما يضمن الإدارة المثلى لتلك المدارس التي تقدم أنماطا غير تقليدية من التعليم تجذب العديد من الطلاب.

ووافق مجلس الوزراء على إتاحة بعض خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، وذلك من خلال البدء بتقديم 4 خدمات كمرحلة أولى، وكذا الاعتماد على طباعة المُخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة، سواء لدى طباعتها في مكاتب هيئة البريد المصري أو مكاتب السجل التجاري أو أي منافذ مستحدثة أخرى، بما لذلك من أهمية في توفير مستوى حماية لتلك الوثائق المهمة.

واستعرض مجلس الوزراء مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتخصيص جلسة مسائية، لأداء الاختبارات المُقررة للمُتقدمين لشغل الوظائف العامة، لمن أراد منهم ذلك، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطوير منظومة المسابقات المركزية، والتيسير على المتقدمين لشغل الوظائف العامة، وذلك في ضوء تأخر بعض المُتقدمين عن المواعيد المُحددة لأداء الاختبارات المُقررة لهم، خاصة القادمين من مُحافظات بعيدة.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة الحاليتين لتنفيذ المشروعين المُوقعين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" انفينيتي باور هولدينج بي في ـ حسن علام يوتيليتز بي في)، لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات؛ مُضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات/ساعة، وذلك بموقعي بنبان والواحات.