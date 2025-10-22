قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ليبي يعدم أبناءه الـ 7 رميا بالرصاص.. جريمة مروعة في بنغازي

محمود نوفل

كشفت التحقيقات الأولية، في ليبيا أن المواطن حسن خيرالله شويرف الزوي قتل أبناءه السبعة، أحدهم بالتعذيب و6 رمياً بالرصاص ثم أطلق النار على نفسه منتحراً.

وبحسب تصريحات ؛  مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي في تسجيل مصور بحضور رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، فأن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة بجانب الطريق في منطقة الهواري، وبداخلها جثث الأب وستة أطفال، بالإضافة إلى طفل سابع داخل حقيبة الأمتعة.

وأشار إلى  أن جميع الأطفال تعرضوا لإطلاق نار في الرأس، كلٌّ منهم برصاصة واحدة، باستثناء الطفل الموجود في الحقيبة الخلفية، الذي تبين أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته، وبدت عليه آثار ذلك.

كما انبعثت من المركبة رائحة قوية تدل على أن الوفاة حدثت منذ ساعات أو ربما قبل يوم من العثور عليهم، وتبين أن المتوفى حسن الزوي أُطلق عليه النار أيضًا في الرأس.

ولفت إلى أن التحقيقات الأولية والأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف والبصمات على السلاح والسيارة أثبتت أن الأب قتل أطفاله ثم انتحر، وهم: ميار ، وخير الله، ولامار ، محمد، عبد الرحمن، عبد الرحيم، وأحمد، وتتراوح أعمارهم بين 5 إلى 13 سنة، بعض الأطفال كانوا يرتدون الزي المدرسي.

وبين أن زوجة الراحل أدلت بأقوالها لجهات التحقيق، وأكدت أن السلاح المستخدم في الجريمة يخص زوجها، لافتة إلى أنه كان يقوم على رعاية أبنائه خلال الفترة الماضية نتيجة خلاف مع زوجته التي تعيش لدى أهلها.

ليبيا بنغازي الزي المدرسي جريمة قتل

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

الزمالك

وصول طاقم التحكيم إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك وديكيداها

ريال مدريد

ريال مدريد ضد يوفنتوس.. التشكيل المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

فرج عامر

فرج عامر يتفقد نادي سموحة ويستمع للأعضاء

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

