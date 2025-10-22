ليبي يعدم أبناءه الـ 7 رميا بالرصاص.. جريمة مروعة في بنغازي

كشفت التحقيقات الأولية، في ليبيا أن المواطن حسن خيرالله شويرف الزوي قتل أبناءه السبعة، أحدهم بالتعذيب و6 رمياً بالرصاص ثم أطلق النار على نفسه منتحراً.

وبحسب تصريحات ؛ مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي في تسجيل مصور بحضور رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، فأن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة بجانب الطريق في منطقة الهواري، وبداخلها جثث الأب وستة أطفال، بالإضافة إلى طفل سابع داخل حقيبة الأمتعة.

وأشار إلى أن جميع الأطفال تعرضوا لإطلاق نار في الرأس، كلٌّ منهم برصاصة واحدة، باستثناء الطفل الموجود في الحقيبة الخلفية، الذي تبين أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته، وبدت عليه آثار ذلك.

كما انبعثت من المركبة رائحة قوية تدل على أن الوفاة حدثت منذ ساعات أو ربما قبل يوم من العثور عليهم، وتبين أن المتوفى حسن الزوي أُطلق عليه النار أيضًا في الرأس.

ولفت إلى أن التحقيقات الأولية والأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف والبصمات على السلاح والسيارة أثبتت أن الأب قتل أطفاله ثم انتحر، وهم: ميار ، وخير الله، ولامار ، محمد، عبد الرحمن، عبد الرحيم، وأحمد، وتتراوح أعمارهم بين 5 إلى 13 سنة، بعض الأطفال كانوا يرتدون الزي المدرسي.

وبين أن زوجة الراحل أدلت بأقوالها لجهات التحقيق، وأكدت أن السلاح المستخدم في الجريمة يخص زوجها، لافتة إلى أنه كان يقوم على رعاية أبنائه خلال الفترة الماضية نتيجة خلاف مع زوجته التي تعيش لدى أهلها.