رعب في البحر المتوسط.. هزتان أرضيتان تضربان ليبيا وكريت

أعلنت السلطات الليبية اليوم الاثنين عن تسجيل هزة أرضية في منطقة البحر المتوسط بحسب ما أفاد به محلل نماذج الطقس في مؤسسة رؤية لعلوم الفلك وتطبيقاته، إبراهيم سلطان.

وأوضح محلل نماذج الطقس في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال"، أن الهزة الأولى وقعت قبالة السواحل الليبية، على بعد حوالي 300 كيلومتر، وكانت أقرب مدينة ليبية للهزة التي بلغت قوتها 4.3 على مقياس ريختر، وعمقها 10 كيلومترات هي مدينة مصراتة.

وأضاف "سلطان" أن الهزة الأرضية الثانية، وقعت جنوب جزيرة كريت اليونانية، على بعد 22 كيلومتراً من الجزيرة، وحوالي 300 كيلومتر من أقرب ساحل ليبي، وبلغت قوتها 3.6 على مقياس ريختر، وعمقها 10 كيلومترات.

وأشار إلى أن الهزتين الأرضيتين تُعدان من الهزات الضعيفة، وليس لهما أي آثار يمكن ذكرها، ولا تعتبران خطرتين أو مؤشراً على احتمالية وقوع زلزال كبير.

وشهدت ليبيا في الآونة الأخيرة نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا حيث تم تسجيل عدة هزات أرضية في مناطق مختلفة من البلاد، وتأتي هذه الهزات نتيجة للنشاط الزلزالي الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تشهد تحركات تكونية مستمرة.