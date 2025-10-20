قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
أخبار العالم

تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار

ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي
ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي
ناصر السيد

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الاثنين، إطار عمل تاريخي للمعادن الحيوية، بهدف إطلاق العنان لإمكانات مواردنا الطبيعية الوفيرة، وهو نموذج يُحتذى به في مجال التعاون في سلسلة التوريد عالميًا.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض أن الحكومتان الأمريكية والأسترالية تعتزمان استثمار أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي معًا في مشاريع معادن حيوية خلال الأشهر الستة المقبلة، وتُقدّر قيمة الموارد القابلة للاستخراج في هذه المشاريع بـ 53 مليار دولار أمريكي.

وأضاف البيان أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يُصدر سبع خطابات اهتمام لتمويل مشاريع معادن حيوية تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار أمريكي، مما يُتيح استثمارًا إجماليًا يصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي، للنهوض بمشاريع المعادن الحيوية وأمن سلسلة التوريد بين بلدينا.

وأوضح أن وزارة الحرب الأمريكية ستستثمر في بناء مصفاة جاليوم متطورة بطاقة 100 طن متري سنويًا في غرب أستراليا، مما يُعزز الاعتماد على الذات في معالجة المعادن الحيوية.

في السياق نفسه، وافقت أستراليا على شراء مركبات أندوريل ذاتية القيادة للغواصات بقيمة 1.2 مليار دولار، وتسلم الدفعة الأولى من مروحيات أباتشي في صفقة منفصلة بقيمة 2.6 مليار دولار.

ومنذ فبراير، ساهمت أستراليا بمليار دولار للحكومة الأمريكية لتوسيع وتحديث القاعدة الصناعية الأمريكية للغواصات، مع مليار دولار آخر بحلول نهاية العام. 

وأوضح البيان "معًا، نعمل على تعزيز الشراكة الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (AUKUS) لمواجهة تحديات المستقبل".

وتستثمر أستراليا بشكل كبير في قدراتها الدفاعية الجوية والصاروخية المتكاملة، بما في ذلك ملياري دولار في شركات أمريكية، من أجل نظامها المشترك لإدارة المعارك الجوية.

وقال بيان البيت الأبيض إن التحالف الأمريكي الأسترالي يعمل على ضمان مرونة سلسلة توريد الذخائر في إطار مبادرة الأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة الأسترالية (GWEO)، ويعتمد على التعاون المُبسّط في مجال التصدير، والذي سيدعم بشكل مباشر أكثر من 200 مورد تصنيع في تكساس وفلوريدا وأركنساس وألاباما.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا ترسيان شراكة تاريخية لدفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي والريادة التكنولوجية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والمبادرات التعاونية، وستزيد صناديق التقاعد الأسترالية استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 1.44 تريليون دولار بحلول عام 2035 - بزيادة تُقارب تريليون دولار عن المستويات الحالية.

وأكد البيت الأبيض أن هذا الاستثمار غير المسبوق سيخلق عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة ذات الأجور المرتفعة للأمريكيين.

وضمنت الولايات المتحدة مؤخرًا وصولًا أوسع للحوم البقر الأمريكية إلى أستراليا، وهي ملتزمة بفتح أسواق جديدة لمربي الماشية الأمريكيين.

