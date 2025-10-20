نتنياهو: نلتزم بإعادة رفات الإسرائيليين الـ16 المتبقين من قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام حكومته بإعادة جميع رفات المتحتجزين من قطاع غزة.. وقال إن" مهمة استعادة الرهائن لم تكتمل بعد، وخلال الأسبوع الماضي تمكننا من استعادة الرهائن الـ 20 الأحياء ورفات 12 رهينة قتلوا خلال الحرب".



وأضاف نتنياهو - في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين - أن إسرائيل مصممة على تحقيق كل أهداف الحرب وإنهاء حماس كجسم سياسي وعسكري وإداري، وأن الضغط أجبر الحركة على الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنه أعلن مام الكنيست أسماء 16 من الرهائن الذين مازال رفاتهم موجودا في قطاع غزة..مشيرا إلى أنه ستتم إعادتهم.



ولفت إلى أنه تم قصف قطاع غزة بـ 153 طنا من القنابل أمس عقب مقتل جنديين إسرائيليين برفح ؛ وقال" هاجمنا عشرات الأهداف في جميع أنحاء قطاع غزة، وتمكنا من القضاء على العديد من عناصر حماس بما فيهم كبار القادة. لقد أوضحت منذ البداية أن وقف إطلاق النار ليس رخصة لحماس لتهديدنا لقد اتفقنا مع دونالد ترامب على أن قوة حماس العسكرية والإدارية سيتم القضاء عليها".



وتابع "أن اسرائيل وجهت ضربات إلى أعضاء المحور الإيراني وأزالت تهديد ايران وأذرعها، واحتلت قمة جبل الشيخ في سوريا".