ارتفاع أسهم الشركات الأمريكية ذات الصلة بسلسلة التوريد للمعادن النادرة

ارتفعت أسهم الشركات المدرجة في الولايات المتحدة ذات الصلة بسلسلة التوريد للمعادن الأرضية النادرة، اليوم الاثنين، حيث واصل المستثمرون تقييم تأثير قيود التصدير على المنتجين المحليين.



وبحسب شبكة "سي ان بي سي"، فإن المعادن النادرة هي المعادن التي تعتبر ضرورية للعديد من جوانب الحياة الحديثة، وخاصة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا وتحول الطاقة، لأنها تستخدم في كل شيء من أشباه الموصلات والطائرات المقاتلة إلى محركات السيارات الكهربائية.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي"- إن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ستحدد حدا أدنى لسعر المعادن النادرة لمكافحة التلاعب في السوق من قبل الصين.



وارتفعت أسهم مناجم المعادن النادرة والحرجة خلال الجلسات الماضية حيث يفكر المستثمرون في الشركات التي قد تكون أهدافًا مستقبلية للسياسة الصناعية للحكومة وقاد مكاسب القطاع بزيادة قدرها 9.3 ٪ بعد وقت قصير من بدء الجلسة اليوم.