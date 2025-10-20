الأسهم الأوروبية تغلق في المنطقة الإيجابية بقيادة أسهم الدفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية مبدئيا في المنطقة الإيجابية، اليوم الاثنين، وقادت أسهم الدفاع في المنطقة المكاسب بعد أيام تداول قليلة متقلبة.



وارتفع مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي بنحو 1٪ بعد جرس الإغلاق مباشرة، بعد أن ارتفع مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء بعد أن أغلقت جلسة يوم الجمعة على انخفاض بنسبة 0.95٪ حيث أثر القطاع المصرفي الأمريكي على المعنويات الأوروبية.



أنهت معظم المؤشرات الجلسة في المنطقة الإيجابية، مع مؤشر داكس الألماني الذي ارتفع المؤشر بنسبة 0.5٪، ومؤشر كاك 40 الفرنسي الذي سجل 0.4٪ صعودا.



كانت أسهم الدفاع الأوروبية من بين المحركات القوية، حيث ارتفعت Thyssenkrupp بنسبة 7.9٪ تقريبًا بحلول نهاية الجلسة بعد الاكتتاب العام والاكتتاب العام لشركة TKMS الألمانية المصنعة للسفن الحربية