ترامب: تم تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى ولن نرسل جنودا إلى غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى على الإطلاق، حيث وافقت 59 دولة على اتفاق السلام ووقف إطلاق النار بغزة.



وأضاف ترامب - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز - أنه "تم إبرام صفقة مع حماس بموجبها ستتصرف بشكل جيد؛ وإذا لم يفعلوا ذلك سنقضي عليهم".



وردا على سؤال حول إمكانية نشر قوات أمريكية حال تصرف حماس بشكل غير صحيح، قال ترامب" لن نرسل جنودا إلى غزة للقضاء على حماس؛ إن إسرائيل مستعدة لمعالجة الوضع إذا طلبت واشنطن ذلك؛ سنمنح حماس فرصة على أمل تخفيض مستوى العنف".