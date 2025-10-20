ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء، لدى ختام تعاملاتها اليوم، الاثنين، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" نموًا بنسبة 2.55%؛ ليستقر بذلك عند 18.927.90 نقطة.



وسجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة في البورصة، تقدمًا بنسبة 2.73% ليصل لـ1.535.21 نقطة، فيما سجل "MASI.ESG"، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف (ESG)، تقدمًا بنسبة 2.79% ليصل لـ1.289.84 نقطة.



وسجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحًا بنسبة 2.04% ليصل لـ1.874.56 نقطة.



وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر "إف إس تي إي - سي إس إي موروكو 15" ومؤشر "إف تي إس إس إي موروكو آل-ليكيد" على ربح بنسبة 2.64% ليصل لـ17.936.77 نقطة، وبنسبة 2.50% ليصل لـ16.363.94 نقطة، على التوالي.

