قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل مشروعات النواب: التمويل غير المصرفي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب،
النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب،
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا القطاع الحيوي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت أبو السعد، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد اليوم، إن صناعة التمويل ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي أداة حقيقية للتمكين والتنمية ومحرك رئيسي للنمو والإنتاج وتوفير فرص العمل، تسهم في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.

وأشادت أبو السعد، بالدور الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة الماليةفي قيادة مسيرة التطوير والتنظيم لصناعة التمويل غير المصرفي، من خلال سياساتها المتوازنة وإطارها الرقابي المتكامل الذي يعزز الثقة ويضمن استقرار الأسواق وفاعلية الأداء .

وتناول اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي، وفتح حوار صريح للوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار الصناعة وتطويرها، مشيرة إلى أن تطبيق ضوابط بازل 3 يعد من الخطوات المهمة لضبط قواعد العمل المالي داخل شركات التمويل غير المصرفي.

وأكدت أبو السعد، أن اللقاء جاء لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، موضحة أن تفاوت مستويات الملاءة المالية بين الشركات يمنح فرصة لتبادل الرؤى وتوحيد المفاهيم وتبنّي أفضل الأساليب لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع بأكمله.

وشددت على أن الاتحاد، ضمن استراتيجيته الجديدة، يعيد تركيزه نحو دعم الأعضاء وتعزيز التواصل مع الكيانات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيتم العمل على توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والصناعية بما يتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتابع قائلة: “هذا اللقاء ليس مجرد فعالية عابرة، بل هو امتداد لمسار جاد نحو تطوير صناعة التمويل وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية، فنحن نضع اليوم لبنة جديدة في بناء قطاع قوي ومنظم ومسؤول، يُعبّر عن طموحات أعضائه، ويدعم رؤية الدولة المصرية نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، وعلينا أن نوضح للناس الفرق بين المفاهيم فيما يخص التمويلات والقروض، لأن التنمية الحقيقية تبدأ من الفهم الواعي والتمويل المنتج” .

النائبة الدكتورة هالة أبو السعد الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة الشمول المالي عجلة الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مناورة إسرائيلية قرب حدود سوريا ولبنان

الدكتورة رانيا المشاط

مصر والاتحاد الأوروبي يرسخان شراكتهما الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي

سرايا القدس

غزة.. سرايا القدس تعلن استشهاد حنجرة المقاومة

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد