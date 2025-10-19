قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: تعزيز استثمارات ميرسك بمصر خطوة حاسمة لدعم الاقتصاد الوطني

حسن رضوان

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة  استثمارات مجموعة ميرسك العالمية في مصر تأتي في توقيت مثالي لتعزيز جهود الدولة في تنويع مصادر الاستثمار وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

توسيع استثمارات ميرسك

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن توسيع استثمارات ميرسك، خصوصًا في محطة حاويات شرق بورسعيد، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الضخمة، وهذا سيساهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار في مجال إنتاج الوقود الأخضر للسفن يعزز من توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، ويضعها في مقدمة الدول التي تراعي البيئة في قطاع النقل البحري.

وأشارت مرفت الكسان إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع ميرسك تفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتطوير مهارات الشباب، مشيدة بدور القيادة السياسية في دعم ملف الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

واختتمت الكسان تصريحها قائلة:"هذه الخطوات تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي الذي يستفيد منه كل مواطن."

