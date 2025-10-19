برلماني: الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحفيز القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة خلال السنوات الأخيرة ، اتخذت خطوات جادة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية ساهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين.





وأوضح"يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الدولة حريصة على تحسين مناخ الاستثمار عبر توفير حوافز وضمانات للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب مما يسهم في الحد من معدل البطالة .

جاء ذلك بعد أن قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.



وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل .