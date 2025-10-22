قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشاهد: القمة المصرية الأوروبية.. نقطة تحول تاريخية ترسخ للشراكة الاستراتيجية

المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية
المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية
حسن رضوان

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أهمية انعقاد القمة المصرية الأوروبية اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد جمهورية مصر العربية فيها، ووصفها بأنها "نقطة تحول تاريخية" و"نقلة نوعية" في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تُرسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وقال الشاهد في تصريحات له اليوم، مشاركة الرئيس السيسي في هذا التجمع الرفيع، والذي يضم قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي، إنما هي تأكيد على الثقل المحوري لمصر كشريك رئيسي ومحوري للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.

واستعرض الشاهد، عدد من الدلالات التى تؤكد على الأهمية القصوى للقمة، منها أنها تعد اعترافاً أوروبياً صريحاً بالدور المحوري والرائد الذي تضطلع به مصر في حفظ الأمن ومكافحة التحديات الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملفات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف، كما تعد القمة فرصة ذهبية لتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر، خصوصاً في القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية "الجمهورية الجديدة".

وتابع، وجود الرئيس السيسي على طاولة المفاوضات مع القادة الأوروبيين يؤكد على فاعلية الدبلوماسية المصرية وقدرتها على صياغة التوازنات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ويعزز من مكانة مصر كـ "بوابة أفريقيا" وشريك موثوق.

واختتم بتوجيه التحية والتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على جهودها الدؤوبة لتعزيز مكانة مصر الدولية، معرباً عن ثقته في أن مخرجات هذه القمة ستعود بالنفع المباشر على المواطن المصري من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة المصرية الأوروبية الشراكة الاستراتيجية الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

محمد صلاح

تاريخ محمد صلاح ضد الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا

بيراميدز

بيراميدز يتلقى إخطارًا بتعيين طاقم تحكيم بوتسواني لمواجهة التأمين الإثيوبي

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد