الشاهد: القمة المصرية الأوروبية.. نقطة تحول تاريخية ترسخ للشراكة الاستراتيجية

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أهمية انعقاد القمة المصرية الأوروبية اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد جمهورية مصر العربية فيها، ووصفها بأنها "نقطة تحول تاريخية" و"نقلة نوعية" في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تُرسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وقال الشاهد في تصريحات له اليوم، مشاركة الرئيس السيسي في هذا التجمع الرفيع، والذي يضم قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي، إنما هي تأكيد على الثقل المحوري لمصر كشريك رئيسي ومحوري للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.

واستعرض الشاهد، عدد من الدلالات التى تؤكد على الأهمية القصوى للقمة، منها أنها تعد اعترافاً أوروبياً صريحاً بالدور المحوري والرائد الذي تضطلع به مصر في حفظ الأمن ومكافحة التحديات الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملفات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف، كما تعد القمة فرصة ذهبية لتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر، خصوصاً في القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية "الجمهورية الجديدة".

وتابع، وجود الرئيس السيسي على طاولة المفاوضات مع القادة الأوروبيين يؤكد على فاعلية الدبلوماسية المصرية وقدرتها على صياغة التوازنات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ويعزز من مكانة مصر كـ "بوابة أفريقيا" وشريك موثوق.

واختتم بتوجيه التحية والتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على جهودها الدؤوبة لتعزيز مكانة مصر الدولية، معرباً عن ثقته في أن مخرجات هذه القمة ستعود بالنفع المباشر على المواطن المصري من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.