مراد مكرم يشين هجوما علي فيديوهات لـ AI بسبب كلاب الشوارع

شارك الفنان مراد مكرم ، منشوراً بشأن كلاب الشارع بشأن الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا.

كلاب الشوارع وفيديوهات الـai:

وكتب مراد مكرم ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الشحن ضد كلاب الشارع وصل لمستويات غير منطقية.. وصلت لعمل فيديوهات AI.. ماتقنعنيش إن دي صدفة.. أنا عارف الخطوة الي بعديها، بس خلينا نتفاجئ سوا".

مراد مكرم يثير الجدل بعد تعليقه على رقص الرجال:

وكان قد أثار الفنان مراد مكرم، الجدل حول رقص الرجال، في منشور لاق تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكرم عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “الراجل لما يرقص ما يرقصش بوسطه، يرقص بكتافه، برجليه بس.. مش وسطه”.

من جانب آخر، أشاد الفنان مراد مكرم بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مشيرًا إلى إنجازاته التاريخية في كرة القدم المصرية.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حسام حسن، رغم اختلافي أحيانًا مع بعض قراراته، إلا أنه أول مصري يصل كأس العالم كلاعب ومدرب.”