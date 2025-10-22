قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
فن وثقافة

مراد مكرم يشين هجوما علي فيديوهات لـ AI بسبب كلاب الشوارع

مراد مكرم
مراد مكرم

شارك الفنان مراد مكرم ، منشوراً بشأن كلاب الشارع بشأن الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا.

كلاب الشوارع وفيديوهات الـai:

وكتب مراد مكرم ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الشحن ضد كلاب الشارع وصل لمستويات غير منطقية.. وصلت لعمل فيديوهات AI.. ماتقنعنيش إن دي صدفة.. أنا عارف الخطوة الي بعديها، بس خلينا نتفاجئ سوا".

مراد مكرم يثير الجدل بعد تعليقه على رقص الرجال:

وكان قد أثار الفنان مراد مكرم، الجدل حول رقص الرجال، في منشور لاق تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكرم عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “الراجل لما يرقص ما يرقصش بوسطه، يرقص بكتافه، برجليه بس.. مش وسطه”.

من جانب آخر، أشاد الفنان مراد مكرم بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مشيرًا إلى إنجازاته التاريخية في كرة القدم المصرية.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حسام حسن، رغم اختلافي أحيانًا مع بعض قراراته، إلا أنه أول مصري يصل كأس العالم كلاعب ومدرب.”

مراد مكرم الكلاب الضاله فيديوهات ai

