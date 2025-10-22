اللجنة القومية لروماتيزم القلب تبدأ تفعيل خطة مكافحة المرض

عقدت اللجنة القومية لروماتيزم القلب اجتماعها الأول في تشكيلها الجديد، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور فتحي مقلدي، وبحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، لوضع خطة عمل مستدامة لمكافحة أمراض القلب الروماتيزمية.

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتفعيل البرنامج القومي للوقاية من روماتيزم القلب.

وأوضح أن اللجنة تضم نخبة من العلماء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين من الجهات المعنية، لضمان تنوع علمي ومؤسسي يعزز كفاءة تحقيق الأهداف.

أكد الدكتور محمد حساني أن اللجنة تدعم استراتيجية الصحة الوطنية 2024-2030 ورؤية مصر 2030، من خلال تطوير الخدمات الوقائية، تعزيز البحث العلمي، والمساهمة في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.

تعزيز الوقاية والتوعية المجتمعية

وأشار الدكتور فتحي مقلدي، إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز الوقاية والتوعية المجتمعية، خاصة بين أولياء الأمور، مع تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أثر صحي ملموس.

استعرض الدكتور علاء الغمراوي، أمين اللجنة، الجهود الوطنية التي ساهمت في خفض معدلات الإصابة خلال العقدين الماضيين، موضحًا الخطط المستقبلية لتكثيف الكشف المبكر، تطوير الخدمات العلاجية، وإنشاء مراكز تميز متخصصة.

وأكد أعضاء اللجنة التزامهم بدعم المبادرات الوطنية من خلال تعزيز التوعية، تكثيف الترصد، إنشاء سجل وطني للمرض، وتطوير البحوث الطبية بالتعاون مع الجهات الدولية.

اختتم الاجتماع بتوصيات تشمل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، تشكيل لجان فرعية متعددة التخصصات للتنفيذ الميداني، وتقديم تقارير دورية لمتابعة التقدم وتقييم النتائج، لضمان استدامة الجهود في مكافحة روماتيزم القلب.