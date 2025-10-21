وزير الصحة يناقش مراحل إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة الكشف المبكر عن أمراض القلب الوراثية الخطرة

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيدة آنا كاسبارزاك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ميدترونيك» ورئيس منطقة شرق ووسط أوروبا وأفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون في المشروعات الصحية المشتركة، مع التركيز على ميكنة منظومة متابعة تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)، وذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على متابعة مستجدات مشروع ميكنة منظومة (TAVI) ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي تهدف إلى تسريع متابعة مرضى القلب وضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها بكفاءة وشفافية.

استدامة المشروعات الصحية

وأوضح أن اللقاء تناول الاحتياجات والأدوات اللازمة لضمان استدامة المشروعات الصحية المشتركة، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أشكال الدعم لتحقيق هذه الأهداف. كما استمع إلى مقترحات «ميدترونيك» للتوسع في المشروعات الصحية بالتعاون مع الوزارة.

وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع ناقش الاستعدادات لإطلاق المرحلة التجريبية للمبادرة القومية للكشف المبكر عن أمراض القلب الوراثية الخطرة، مع استعراض جاهزية الجانبين لتنفيذها. كما تم بحث إمكانية التوسع في تطبيق بروتوكولات علاجية متقدمة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمرضى وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات والصحة العامة، واللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والسيد تامر حسين، المدير الإقليمي لشركة «ميدترونيك» بمصر وشمال وغرب أفريقيا، والدكتور محمد المغازي، مستشار الشركة لإدارة المشروعات، والدكتورة ياسمينا بافلوفيتش، رئيس قطاع الوصول للأسواق لمنطقة وسط وشرق أوروبا وأفريقيا.

يأتي هذا اللقاء تأكيداً على التزام وزارة الصحة والسكان بتعزيز الشراكات الدولية لتطوير المنظومة الصحية، وتطبيق أحدث التقنيات الطبية لتقديم رعاية صحية متميزة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.