وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة نتائج زيارته الرسمية إلى الصين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعًا لمتابعة نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية.

وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير النظم الصحية، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على بدء الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم التباحث حوله خلال اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الصينية والمسؤولين في القطاع الصحي، أثناء المشاركة في مؤتمر “هواوي كونكت 2025”، بما في ذلك مشروعات التعاون في التصنيع الدوائي، والتكنولوجيا الطبية، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية.

تسريع إجراءات مذكرات التفاهم والتعاون

وأضاف “عبدالغفار” أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه بتسريع إجراءات مذكرات التفاهم والتعاون المحددة مع الشركات الصينية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إطلاق برامج التدريب المشتركة مع المراكز الصينية والشركات العالمية، وتفعيل المذكرات الموقعة مسبقًا.

كما وجه بتجهيز البنية التحتية اللازمة لإدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الشراكات لخدمة توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

وأكد “عبدالغفار” أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة شدد على أهمية التفاعل والمتابعة الفعالة بعد الزيارات الرسمية إلى الأنظمة الصحية في الدول المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتحويل نتائجها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في تطوير المنظومة الصحية بالدولة.

حضر الاجتماع: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للطب العلاجي؛ والدكتور عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي؛ والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ والدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة. والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية؛ ومن جانب هيئة الشراء الموحد العميد مهندس تامر عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للأجهزة الطبية؛ وعميد مهندس أحمد يوسف، مهندس أجهزة طبية بالهيئة؛ والعميد أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة.