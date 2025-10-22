قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ما هي مساحات العمل المرنة؟.. تفاصيل جديدة

شراكة جديدة
شراكة جديدة
أحمد عبد القوى

يعتبر مصطلح مساحات العمل المرنة من المصطلحات الهامة بقطاع الأعمال .

ويتم تعريفها بأنها بيئات عمل حديثة مصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات بمختلف أحجامها. 

توفر هذه المساحات خيارات متعددة تشمل المكاتب الخاصة، غرف الاجتماعات، ومساحات العمل المشتركة التفاعلية. وتتميز بمرونتها التي تتيح للمستخدمين العمل وفقًا لاحتياجاتهم وجداولهم الشخصية، مما يعزز الإنتاجية والراحة.

وفى هذا الإطار تم الإعلان عن إطلاق مساحات عمل مرنة جديدة في للقاهرة ، توفر بيئة عصرية تجمع بين الإبداع والتعاون تحت سقف واحد. 

تقع هذه المساحات في قلب المول ، وتقدم خدمات متعددة تشمل المكاتب الخاصة، غرف الاجتماعات، ومساحات العمل المشتركة، مما يجعلها وجهة مثالية لرواد الأعمال، المهنيين، الطلاب، والمبدعين 

أكد المسؤولون أن الوجهة الجديدة تمثل تطورًا هامًا في تقديم مساحات عمل مرنة تلهم الإبداع وتلبي احتياجات الأفراد والشركات. كما أشاروا إلى أهمية توفير بيئات عمل تساهم في تعزيز الإنتاجية والتعاون، وتقلل التكاليف التشغيلية.  

يأتي افتتاح هذه المساحات كجزء من خطة توسع إقليمية تشمل افتتاح مراكز جديدة في عدة دول في المنطقة بحلول عام 2025، مما يضيف آلاف الأمتار المربعة من مساحات العمل المتميزة. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين ماجد الفطيم و International Workplace Group (IWG).

مصر شراكة جديد

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ذهب

آي صاغة: تصحيح حاد في أسعار الذهب والفضة بعد تسعة أسابيع من الصعود التاريخي

الذهب

شعبة الذهب: تراجع عيار 21 بنحو 430 جنيها في مصر بنسبة 7.3%

نائب وزير الاسكان

نائب وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

