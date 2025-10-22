ما هي مساحات العمل المرنة؟.. تفاصيل جديدة

يعتبر مصطلح مساحات العمل المرنة من المصطلحات الهامة بقطاع الأعمال .

ويتم تعريفها بأنها بيئات عمل حديثة مصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.

توفر هذه المساحات خيارات متعددة تشمل المكاتب الخاصة، غرف الاجتماعات، ومساحات العمل المشتركة التفاعلية. وتتميز بمرونتها التي تتيح للمستخدمين العمل وفقًا لاحتياجاتهم وجداولهم الشخصية، مما يعزز الإنتاجية والراحة.

وفى هذا الإطار تم الإعلان عن إطلاق مساحات عمل مرنة جديدة في للقاهرة ، توفر بيئة عصرية تجمع بين الإبداع والتعاون تحت سقف واحد.

تقع هذه المساحات في قلب المول ، وتقدم خدمات متعددة تشمل المكاتب الخاصة، غرف الاجتماعات، ومساحات العمل المشتركة، مما يجعلها وجهة مثالية لرواد الأعمال، المهنيين، الطلاب، والمبدعين

أكد المسؤولون أن الوجهة الجديدة تمثل تطورًا هامًا في تقديم مساحات عمل مرنة تلهم الإبداع وتلبي احتياجات الأفراد والشركات. كما أشاروا إلى أهمية توفير بيئات عمل تساهم في تعزيز الإنتاجية والتعاون، وتقلل التكاليف التشغيلية.

يأتي افتتاح هذه المساحات كجزء من خطة توسع إقليمية تشمل افتتاح مراكز جديدة في عدة دول في المنطقة بحلول عام 2025، مما يضيف آلاف الأمتار المربعة من مساحات العمل المتميزة. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين ماجد الفطيم و International Workplace Group (IWG).