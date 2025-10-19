قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراد مكرم يهاجم منتقدي طه دسوقي: مش بيحبوا الخير لحد

باسنتي ناجي

وجه الفنان مراد مكرم رسالة دعم للفنان طة دسوقي بعد تعرض للإنتقادات والهجوم الفترة الأخيرة.

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لا تربطني اية صلة صداقة أو معرفة حتي بالفنان الشاب طه الدسوقي ،بس ضايقني اوي كم الهجوم عليه من ناس كتير وصفحات كتير ، زي ما يكون الموضوع مقصود و مدبر.

وأنا هنا هقول شهادة حق، من شخص في نفس المجال....طه ابتدي من الصفر، ممكن بدايته كانت ستاند اب كوميدي، بس فيه غيره كتير اوي و مشهورين اوي في مجالهم، يمكن أشهر منه ،بس ماعرفوش يمثلوا ،سواء مش موهوبين ، او ما جتلهمش الفرصه... بس طه عافر و دور علي الفرصه، ولما جاتله ذاكر و اجاد ...دور المحامي ولا دور أولاد الشمس ولا أدوار تانيه كتير اثبت فيها طه انه معجون فن،وماحدش جامله...هو يستحق الفرصه..

نيجي بقي لمقدمته في افتتاح مهرجان الجونه، قال كلام في قلب كل ممثل، وقاله ببساطة و تلقائية وخفة ظل وقبول من عند ربنا ...فيه فعلا كام واحد ما ضحكوش من الحضور ودول اللي الناس دي مسلطة عليهم في بوستاتهم، وفيه مئات تانيين في الحضور وملايين في البيوت سخسخوا علي روحهم من الضحك، او علي الأقل ابتسموا.
الي يعرف طه يقوله ،ما تزعلش ..انت فنان و موهوب ،بس فيه ناس ،لأسباب مجهولة ما بيحبوش الخير لحد”.

وكان قد علق الفنان طه دسوقي، على عرضه الكوميدي الذي قدمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب طه دسوقي على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “كستاندب كوميديان امبارح حققت حلما من أحلامي بإني اعمل ستاندب كوميدي في مهرجان سينما”.

وتابع: “وكممثل شاكر وممتن جدا لأساتذتي وزمايلي اللي إدوني امبارح طاقة مليانة حب ودعم وسمعوني بوشوش مبتسمة وقلوب مفتوحة”.

واختتم: “وكبني آدم مش لاقي كلام يوصف إحساسي غير انه شكرا لكل اللي ساعد في إن ده يحصل حقيقي ده يوم هفضل فاكره وفاكر كل حد ساعدني فيه، من قلبي شكرا”.

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عرضًا خاصًا للفنان طه دسوقي، الذي أضفى أجواءً من البهجة والمرح.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة فيرأسها مهدي فليفل، ويشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما وتضم لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، أما بالنسبة للجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) فتضم أمنية عادل، باميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات، بينما لجنة جائزة نتباك فتترأسها آن ديمي جيرو، بعضوية جان مارك ثيروان، والمخرجة هالة خليل.

