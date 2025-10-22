قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سقوط “عصفور” خط الصعيد الجديد في تبادل إطلاق النار مع الأمن بسوهاج

جانب من تصفية عصفور في سوهاج
جانب من تصفية عصفور في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في ضربة أمنية جديدة تُضاف إلى سجل بطولات وزارة الداخلية، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في إسقاط زعيم العصابة الخطير المعروف باسم "عصفور"، أحد أخطر العناصر الإجرامية في الصعيد، بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمدخل مركز العسيرات الغربي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد برصد أحد العناصر الإجرامية الخطرة أثناء استقلاله دراجة بخارية بصحبة أحد أفراد عصابته.

وعلى الفور، تم إعداد كمين أمني محكم لضبطهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات في محاولة للهروب، وتعاملت القوات بحزم مع مصدر النيران وفقًا للقانون، ما أسفر عن مصرع العنصرين الإجراميين في الحال، من بينهما المتهم الرئيسي الشهير بـ"عصفور".

والذي كان يُعد أحد أخطر المطلوبين أمنيًا في قضايا سرقات بالإكراه، وتجارة أسلحة، وترويع المواطنين، حيث فرض نفوذه الإجرامي على بعض المناطق الجنوبية بالمحافظة.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بتمشيط المنطقة الجبلية المتاخمة لموقع الاشتباك، لضبط باقي عناصر التشكيل العصابي، والتحفظ على السلاح المستخدم والدراجة البخارية التي كانا يستقلانها.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثتين وبدء التحقيقات في الواقعة، فيما أشادت القيادات الأمنية بجهود رجال المباحث في سرعة التعامل مع الموقف بحرفية عالية، وأن أجهزة وزارة الداخلية لن تسمح بعودة  الخارجي عن القانون  من جديد، وأن يد العدالة ستطول كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو ترويع المواطنين.

