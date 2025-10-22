الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال التوسع في تقديم الخدمات بشكل إلكتروني وميسر.

آلاف الخدمات الحكومية في قطاعات متعددة

وأوضح "مدبولي" خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن من أبرز هذه الجهود إطلاق منصة مصر الرقمية، التي تُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال التحول الرقمي، حيث تتيح آلاف الخدمات الحكومية في قطاعات متعددة، مثل التموين، والتوثيق، والتأمينات، والمرور، وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق منصات جديدة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، بهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل شرائح أكبر من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، والحد من التكدس بالمصالح الحكومية.

وشدد على أن التحول الرقمي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء مصر الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما يعكس توجه الدولة نحو التيسير والتطوير المستمر.