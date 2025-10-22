ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي

اعترض نجم الزمالك السابق والإعلامي أحمد حسام "ميدو" على تصريحات ياسين منصور، المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي قال فيها إن 70% من الشعب المصري يشجع الفريق الأحمر.

وقال ميدو، خلال تصريحاته في برنامج "النهار" مساء الثلاثاء: "كل حد يقول اللي هو عاوزه، لكن مش حقيقة إن 70% من الشعب بيشجع النادي الأهلي، هو عشان رجل اقتصادي وعارف إن ترديد الكلام ده يقدر يدخل فلوس للنادي الأهلي بشكل رسمي."

وأضاف ميدو:"أراهن إنه لو اتعملت إحصائية حقيقية بتتكلف ملايين، الشركات اللي بتعمل إحصائيات على أرقام كبيرة بتاخد فلوس كتير جدًا، لكن في النهاية كل واحد حر في رأيه، ياسين منصور بيقول 70% بيشجعوا الأهلي، وأنا بقول 70% بيشجعوا الزمالك وأقدر أثبت ده."