قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولة أوروبية تنفيذ خطة ترامب في غزة وجهود مصر في الهجرة
أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب.. تفاصيل
حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة
مدبولي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي.

ويغيب عن الأهلي كلا من محمد شريف وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد رضا بسبب الإصابات وعدم الجاهزية البدنية. 

فيما خرج الثلاثي محمد عبد الله وأحمد عابدين وحمزة عبد الله من التشكيل لأسباب فنية.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في المسابقة بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة، ساعيًا لمواصلة انتصاراته المحلية والتقدم نحو صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة.

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء في موقف صعب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، ما يجعله بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وتعد المباراة اختبارًا صعبًا لـ زعيم الثغر أمام خصم يملك دوافع قوية لحصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من قمة الترتيب.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي الأهلي والاتحاد الأهلي والاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

كلينتون

مجلس النواب الأمريكي يسعى للتحقيق مع بيل كلينتون في فضيحة إبستين

ترشيحاتنا

التاريخ الهجري .. نهاية ربيع الآخر اليوم وبداية جمادى الأولى 1447

التاريخ الهجري| اليوم الأخير من ربيع الآخر.. وبداية جمادى الأولى

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي - القارئ بالإذاعة والتلفزيون

وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو

مفتي الجمهورية: الإسلام وضع أسس الوحدة وجعلها أصلًا من أصول الدين ومقصدًا من مقاصده العليا

مفتي الجمهورية: الإسلام وضع أسس الوحدة وجعلها أصلًا من أصول الدين

بالصور

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح

آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد