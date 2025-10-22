9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي.

ويغيب عن الأهلي كلا من محمد شريف وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد رضا بسبب الإصابات وعدم الجاهزية البدنية.

فيما خرج الثلاثي محمد عبد الله وأحمد عابدين وحمزة عبد الله من التشكيل لأسباب فنية.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في المسابقة بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة، ساعيًا لمواصلة انتصاراته المحلية والتقدم نحو صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة.

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء في موقف صعب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، ما يجعله بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وتعد المباراة اختبارًا صعبًا لـ زعيم الثغر أمام خصم يملك دوافع قوية لحصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من قمة الترتيب.