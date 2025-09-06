قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ ..شاهد
خالد طلعت يهاجم حسام حسن بسبب تشكيل المنتخب الوطني.. ماذا قال؟
وداعا لإعادة الترجمة.. جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search
هل ولد رسول الله وتوفي في نفس اليوم؟.. انتبه لـ3 أسرار
خبر سار لـ الطلاب .. اشتراكات مترو الخط الثالث متاحة اليوم
اللي مش قد الخلفة مايخلفش .. شريف مدكور يعلق علي قرار الصحة بشأن القيصرية
ترامب: مفاوضات عميقة جدًا مع حماس وضغط هائل لتبادل الأسرى
المركب هتغرق.. ميدو يحذر من 3 لاعبين في التشكيل الأساسي لحسام حسن
في أحسن منهم .. جمال عبد الحميد يطالب برحيل الحضري وأحمد حسن عن المنتخب
الغندور ينتقد حسام حسن بسبب تجاهل نجم الدوري الفرنسي فى منتخب مصر
سيئ وضعيف.. خالد الغندور ينتقد أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا
زيلينسكي يدعو بوتين لزيارة كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

700 يوم من الحرب على غزة.. ماكرون يطالب بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرور 700 يوم على طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر 2023، حيث نشر رسالة عبر منصة X (تويتر سابقًا) دعا فيها إلى الإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، والبالغ عددهم 48 شخصًا، وفق التقديرات الإسرائيلية.

وكتب ماكرون رسالته بأربع لغات: الإنجليزية، الفرنسية، العبرية والعربية، قائلاً:

“700 يوم. 700 يوم من دون أحبائهم. 700 يوم في ظروف احتجاز مهينة. أدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين ما زالوا لدى حماس. البربرية والمعاناة طالت أكثر مما ينبغي.”

تأتي تصريحات ماكرون استمرارًا لموقف فرنسي أعلن مرارًا أن ملف الأسرى يجب أن يكون أولوية مطلقة في أي تسوية سياسية أو تفاوض دبلوماسي. وكانت باريس قد لعبت أدوارًا وسيطة في محادثات إنسانية سابقة تتعلق بتبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية لغزة.

توتر في العلاقات الفرنسية – الإسرائيلية

تصريحات ماكرون الأخيرة تتزامن مع توتر متصاعد في العلاقات بين باريس وتل أبيب. فقد رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي، معتبراً أن فرنسا "تصر على مبادرات تضر بمصالح إسرائيل"، في إشارة إلى مساعي باريس للاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الأوروبي.

وكان ماكرون قد حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من أن استمرار العمليات العسكرية في غزة وسياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية قد تفوت على إسرائيل "فرصة تاريخية للسلام".

تحركات دبلوماسية موازية

أعلن ماكرون الأسبوع الماضي أن فرنسا ستشارك إلى جانب السعودية في رئاسة مؤتمر دولي حول حل الدولتين في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما وصف قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة بأنه "غير مقبول".

ويهدف استخدام ماكرون أربع لغات في رسالته إلى مخاطبة مختلف الأطراف والجماهير الدولية، وإبراز فرنسا كصوت إنساني يتجاوز الانحيازات السياسية.

ورغم تضامنه مع قضية الأسرى، لم يتراجع ماكرون عن سياسته الداعية إلى الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين، وهو ما يثير غضب الحكومة الإسرائيلية.

ماكرون غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

ترشيحاتنا

المنتخب الوطني

المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة تونس وديًا..صور

احمد عبد الباسط

أحمد عبد الباسط يطرح سؤالاً مثيرا بشأن منتخب مصر

مرتضى منصور

أداء رجولي.. مرتضى منصور يعلق على فوز منتخب مصر أمام إثيوبيا

بالصور

فستان لافت.. ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لك نضارتك

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد