بفضل "آيفون" .. "أبل" تستعيد صدارتها من جديد .. فما القصة؟

لقد تفوقت مجموعة هواتف iPhone 17 بأكملها من Apple بشكل واضح على iPhone 16 في المبيعات المبكرة، مدفوعة بذلك بالطلب القوي على الطراز الأساسي في الصين وiPhone 17 Pro Max في الولايات المتحدة.

يبدو أن استراتيجية الشركة المتمثلة في إضافة قيمة أكبر لطرازاتها الأساسية مع الحفاظ على اهتمام المشترين من ذوي الميزانيات العالية تؤتي ثمارها. فقد تفوق إطلاق هاتف iPhone 17 على مبيعات iPhone 16 في عام 2024 ، مما يُظهر طلبًا أقوى في الأسواق الرئيسية.

ففي الصين، تضاعفت مبيعات iPhone 17 الأساسية تقريبًا مقارنة بـ iPhone 16، وفقًا لشركة Counterpoint Research .

يأتي هاتف iPhone 17 الأساسي بشريحة أفضل، وشاشة أكثر وضوحًا، ومساحة تخزين أكبر، وكاميرا سيلفي مُحسّنة، وكل ذلك بسعر متقارب. وقد زادت الخصومات المحلية والعروض الترويجية الخاصة من جاذبيته.

ونتيجة لذلك، اختارها المشترون المهتمون بالقيمة باعتبارها خيار الترقية الأفضل بالنسبة لهم.

ضغوط شركة أبل

ومن جانبها تواجه أبل ضغوطًا من هواوي وشاومي، وكلاهما تستعيدان حصتهما في السوق المحلية. وفي المقابل، ربما تكون أبل قد حققت توازنًا بين الأداء والسعر في منطقة تنتقدها بسبب أسعارها المبالغ فيها.

وفي الولايات المتحدة، يتصدر هاتف iPhone 17 Pro Max الطلب المبكر. وشهدت المبيعات ارتفاعًا سريعًا خلال أول عطلتي نهاية أسبوع، بفضل الدعم المالي الكبير من شركات الاتصالات الكبرى.

iPhone Air يدخل بحذر



في السياق نفسه يتصدر هاتف iPhone Pro Max قائمة الهواتف المتاحة، لكن الفجوة بين سعره وسعر الطراز الأساسي تبدو أصغر عندما تساعد شركات الاتصالات في تمويله. وهذا ما يجعل الخيار الأعلى سعرًا خيارًا أسهل بالنسبة للعديد من المشترين.

يُظهر هاتف iPhone Air الجديد، أول طراز من Apple يدعم شريحة eSIM فقط، أداءً واعدًا . يُحقق مبيعات أفضل بقليل من iPhone 16 Plus، وسيصل إلى الصين أواخر أكتوبر.

يُمثل تصميم الهاتف الرقمي بالكامل خطوةً مهمةً نحو الاستغناء التدريجي عن بطاقات SIM التقليدية، ولكن من غير المتوقع أن يحقق مبيعاتٍ كبيرةً حتى الآن. فترة الطلب المسبق القصيرة لجهاز iPhone Air وسعره المرتفع تجعله خيارًا مميزًا في الوقت الحالي.

وفي المقابل، يُشير وجودها إلى توجه آبل طويل الأمد. يبدو أن الشركة عازمة على تبسيط الأجهزة مع تعميق تكاملها مع شركات الاتصالات وخدمات الحوسبة السحابية.

لماذا التوقيت مهم

أُطلقت سلسلة هواتف iPhone 17 في أوائل أكتوبر 2025، في وقتٍ يشهد فيه سوق الهواتف الذكية العالمي استقرارًا أخيرًا بعد سنوات من التراجع. وأصبح العديد من المستهلكين الذين اشتروا هواتف خلال الجائحة مستعدين الآن للترقية.

تُثير تشكيلة آبل الجديدة العديد من المحفزات النفسية في آنٍ واحد. ويتمتع هاتف iPhone 17 الأساسي بالعديد من الميزات العصرية إلا أنه يأتي بسعر معقول،

وفي السياق نفسه تظل الصين والولايات المتحدة أهم منطقتين لشركة آبل، حيث تُمثلان غالبية مبيعات آيفون العالمية. ويمنح النمو المزدوج في هاتين السوقين الشركة أساسًا قويًا لربع العطلات.

ورغم أن البيانات العالمية لم تظهر بعد، فإن الزخم المبكر في أكبر أسواقها يشير عادة إلى ربع قوي قادم.

المنافسة لا تزال قائمة

على الجانب الآخر ، تُشجّع شركات الاتصالات الأمريكية بقوة على إطلاق هاتف iPhone 17 Pro Max. وقد يُساعد هذا الدعم Apple على استعادة بعض حصتها السوقية في الأشهر الأخيرة من العام.

فلم تعد آبل بحاجة إلى إعادة ابتكار الهواتف الذكية للبقاء في الصدارة. فميزة الشركة الآن تكمن في ضبط أجهزتها بدقة، وتوقيت إطلاقها بدقة، والحفاظ على ولاء المستخدمين في أسواق لا تتوقف عن المنافسة.