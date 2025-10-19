قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تهدد مبيعاته.. أزمة جديدة تتعرض لها هواتف ايفون.. ما القصة؟

واتف iPhone 17 Pro
واتف iPhone 17 Pro
لمياء الياسين

تعد الخدوش ليست المشكلة الوحيدة التي تُعاني منها هواتف iPhone 17 Pro  فقد نشر العديد من المستخدمين الآن صورًا لأجهزتهم الجديدة تُظهر تغيرًا مفاجئًا في اللون.

هاتف iPhone 17 Pro Max

لون هاتف iPhone 17 Pro Max

تُظهر صورٌ نُشرت على موقع Reddit تحوّل لون هاتف iPhone 17 Pro Max البرتقالي إلى درجاتٍ من الوردي أو الذهبي الوردي وقد يؤثر هذا التغيُّر على هيكل الألومنيوم، بينما يحتفظ الزجاج غير اللامع في المنتصف بلونه الأصلي.

ويعد الأسوأ من ذلك أن المشكلة لا تقتصر على الطراز البرتقالي فحسب، فقد شارك مستخدم على منتديات MacRumors صورًا لهاتفه iPhone 17 Pro أزرق داكن مع تغير لون شريط الكاميرا.

لم يتضح سبب المشكلة أو مدى انتشارها، ولكن ظهرت تقارير عنها عبر منصات تواصل اجتماعي متعددة، منها ريديت وفيسبوك وتيك توك. لذا، ربما أثرت على عدد كبير من المستخدمين.
أشار أحد مستخدمي Reddit إلى أن تغير اللون قد يكون ناتجًا عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية

 الأجهزة مشمولة بالضمان

في المقابل، إذا كنتَ من المتضررين من هذه المشكلة، فمن الأفضل التواصل مع دعم Apple. بما أن جميع الأجهزة مشمولة بالضمان، فيمكنهم إما إصلاحها أو استبدالها بالكامل فقد أجرت Apple العديد من التغييرات الجريئة على تصميم iPhone 17 Pro هذا العام و قد شملت التغييرات هيكل الكاميرا الجديد، وتصميم الغطاء الخلفي المكون من جزئين، والتحول إلى الألومنيوم القديم بعد استخدام التيتانيوم في iPhone 15 Pro و16 Pro. كما أنها المرة الأولى التي لا تُطرح فيها طرازات Pro بلون محايد داكن أو أسود.

هاتف iPhone 17 Pro Max هواتف iPhone 17 تصميم iPhone 17 Pro

