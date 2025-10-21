مصطفى الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر التاريخ

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الثقافة المصرية كان لها تأثير واضح في السياسة العالمية، مشيرًا إلى أن أغاني أم كلثوم أثرت في شعوب غير عربية بإيقاعها وأسلوبها الفريد، وهو ما يعكس قوة التأثير الثقافي المصري على المستوى الدولي.

وأوضح الفقي، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصر تعرضت لعمليات نهب في تراثها وآثارها عبر فترات مختلفة من التاريخ، رغم ما تملكه من رصيد حضاري ضخم يعد من أغنى ما عرفته الإنسانية.

وأضاف مصطفى الفقى، أن الفترة الليبرالية من عام 1922 إلى 1952 كانت العصر الذهبي للثقافة المصرية، حيث سادت الحرية الفكرية والتعبير عن الرأي، وهو ما أتاح ازدهار الحياة الثقافية وظهور أسماء كبيرة تركت بصمة خالدة في الأدب والفن والفكر، مشيرًا إلى أن الثقافة تزدهر في مناخ الحرية لأنها بنت الحرية، وهي الأم التي تُنجب الإبداع الثقافي، مؤكدًا أن كلما زادت الضغوط والأزمات، زاد الوعي وظهرت أشكال جديدة من التعبير الفني والثقافي، وتابع: "الفن شائع وملك للجميع، وابنتي الكبرى تطرب من حفلات الحضرة الدينية".