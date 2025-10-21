روجينا لصدى البلد: فخورة بمريم.. ودموعي من شدة الفخر بها.. فيديو

في لحظة إنسانية صادقة، لم تتمالك الفنانة روجينا دموعها خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، عقب مشاهدتها العرض المسرحي "نينا" المأخوذ عن نص "بين الميه والهوا"، والذي تشارك فيه ابنتها مريم أشرف زكي ضمن موسم عروض الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يذكر أن الفنانة مريم أشرف زكي تشارك في بطولة العرض المسرحي الجديد “بين الميه والهوا”، من تأليف أنطون تشيكوف وإعداد الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وإخراج دينا أمين، وذلك ضمن موسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تجسّد مريم في العرض شخصية “نينا”، إحدى أبرز الشخصيات الدرامية في العمل، والتي تمثل رمز الحلم والرغبة في إثبات الذات وسط عالمٍ يموج بالصراعات الإنسانية والفنية، لتقدّم من خلالها أداءً يحمل صدقًا وحسًّا فنيًا رفيعًا.

يُعرض “بين الميه والهوا” على مسرح الجامعة الأمريكية – ملك جبر بالتجمع الخامس أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ثم يُستكمل على مسرح الجامعة الأمريكية – الفلكي بميدان التحرير أيام 30 و31 أكتوبر و1 و2 و3 نوفمبر.

الجدير بالذكر أن الدخول مجاني للجمهور بأسبقية الحضور، في إطار دعم الجامعة الأمريكية للمواهب الشابة وتشجيعها على متابعة العروض المسرحية التجريبية.