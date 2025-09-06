قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا
أخبار العالم

الجارديان: "شي وبوتين وكيم" تحالف ثلاثي يتحدي النظام الغربي

شي وبوتين وكيم
شي وبوتين وكيم
القسم الخارجي

وسط مشهد استعراضي ضخم في ميدان تيانانمن، ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ محاطًا بحليفيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في عرض عسكري وصف بأنه الأكبر في تاريخ الصين الحديث. الرسالة كانت واضحة: محور دولي جديد يتشكل، في مواجهة النظام الغربي التقليدي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب وصف المقال الافتتاحي لجريدة الجارديان البريطانية اليوم السبت.

مشهد يعيد أجواء الحرب الباردة

شي، الذي بدا واثقًا أمام 50 ألف متفرج، تحدث عن "خيار الإنسانية بين الحرب والسلام"، فيما كانت خلفية حديثه آلاف الجنود وصواريخ نووية وغواصات مسيرة وطائرات حرب إلكترونية. بالنسبة للمراقبين، كان العرض مسرحًا سياسيًا أكثر من كونه احتفالًا عسكريًا.

إلى جانبه، صفق بوتين وكيم، في مشهد يعيد أذهان الغرب إلى زمن الحرب الباردة. في المقابل، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشارك في قمة بباريس مع حلفاء أوروبيين يبحثون مستقبل أوكرانيا بعيدًا عن المظلة الأمريكية.

واشنطن: "محور الفوضى"

في الولايات المتحدة وأوروبا، ساد القلق مما وصفه محللون بـ"تحالف المستبدين"، إذ ضم العرض إلى جانب الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وفودًا من إيران ودول أخرى معارضة للغرب. ووصف الاتحاد الأوروبي المشهد بأنه "تحالف استبدادي يسعى إلى تسريع مسار نظام عالمي جديد".

لكن محللين مثل ألكسندر غابوييف، مدير مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا، قللوا من شأن الخطر المباشر، معتبرين أن ما جرى "أقرب إلى بروباغندا" وأن الانقسامات بين الصين وروسيا لا تزال قائمة، رغم شعار "الشراكة بلا حدود".

وكشف العرض العسكري عن ترسانة متطورة: صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن، طائرات مسيرة شبحية، وغواصات مسيرة، إضافة إلى صواريخ بالستية عابرة للقارات من منصات برية وبحرية وجوية تؤكد أن الصين باتت تملك "ثالوثًا نوويًا" كاملًا مثل روسيا وأمريكا.

في المقابل، يرى خبراء أن هذه الأسلحة لم تُختبر ميدانيًا، وأن بكين ما تزال تعتمد اقتصاديًا على صفقات تجارية مع واشنطن، رغم تصاعد الحرب التجارية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حتى اختيار شي لارتداء "بذلة ماو" لم يكن تفصيلاً عابرًا؛ فالزي الذي ارتداه الزعيم المؤسس ماو تسي تونغ عام 1949 يرمز للثورة والتقشف والانفصال عن الغرب. شي يستخدمه في المناسبات الكبرى لإبراز استمرارية الثورة الشيوعية ولإيصال رسالة بأن الصين تقود مرحلة جديدة.

بوتين شي كيم الجارديان الصين

