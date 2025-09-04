قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حارس بوتين يثير جدلاً واسعًا بعد اعتراضه حارس زعيم كوريا الشمالية

بوتين وكيم في الصين وسط حراسة
بوتين وكيم في الصين وسط حراسة
القسم الخارجي

أثار مشهد إيقاف أحد عناصر الحراسة الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحارس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما التُقط خلال لقاء الزعيمين في فعالية رسمية.

وبحسب مقاطع مصورة تداولها ناشطون، ظهر الحارس الروسي وهو يمنع نظيره الكوري الشمالي من مرافقة زعيمه أثناء مرور بوتين، في خطوة فسّرها البعض على أنها جزء من البروتوكول الأمني الصارم الذي يحيط بالرئيس الروسي.

وتباينت التعليقات على الحادثة، حيث رأى البعض أنها تعكس "صرامة الحرس الروسي وانضباطه"، فيما اعتبر آخرون أن ما جرى "تجاوز غير مألوف" في الأعراف الدبلوماسية.

ويرى مراقبون أن الواقعة تسلط الضوء على حساسية اللقاءات بين قادة الدول ذات الأنظمة المغلقة والمشددة أمنيًا، حيث يسعى كل طرف إلى فرض بروتوكولاته الخاصة. 

ويشير خبراء في الشأن الدبلوماسي إلى أن مثل هذه الحوادث قد تكون بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل رمزية لمدى التشدد في الإجراءات الأمنية والحرص على إظهار الهيبة.

كما أن التفاعل الواسع مع الحادثة يعكس الاهتمام العالمي بأي تفاصيل ترافق لقاءات بوتين وكيم، خصوصًا في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، حيث ينظر الغرب بقلق إلى التقارب المتزايد بين موسكو وبيونغ يانغ على خلفية الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على البلدين.

فلاديمير بوتين كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي الرئيس الروسي بيونغ يانغ أوكرانيا بوتين وكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد