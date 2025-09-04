حارس بوتين يثير جدلاً واسعًا بعد اعتراضه حارس زعيم كوريا الشمالية

أثار مشهد إيقاف أحد عناصر الحراسة الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحارس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما التُقط خلال لقاء الزعيمين في فعالية رسمية.

وبحسب مقاطع مصورة تداولها ناشطون، ظهر الحارس الروسي وهو يمنع نظيره الكوري الشمالي من مرافقة زعيمه أثناء مرور بوتين، في خطوة فسّرها البعض على أنها جزء من البروتوكول الأمني الصارم الذي يحيط بالرئيس الروسي.

وتباينت التعليقات على الحادثة، حيث رأى البعض أنها تعكس "صرامة الحرس الروسي وانضباطه"، فيما اعتبر آخرون أن ما جرى "تجاوز غير مألوف" في الأعراف الدبلوماسية.

ويرى مراقبون أن الواقعة تسلط الضوء على حساسية اللقاءات بين قادة الدول ذات الأنظمة المغلقة والمشددة أمنيًا، حيث يسعى كل طرف إلى فرض بروتوكولاته الخاصة.

ويشير خبراء في الشأن الدبلوماسي إلى أن مثل هذه الحوادث قد تكون بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل رمزية لمدى التشدد في الإجراءات الأمنية والحرص على إظهار الهيبة.

كما أن التفاعل الواسع مع الحادثة يعكس الاهتمام العالمي بأي تفاصيل ترافق لقاءات بوتين وكيم، خصوصًا في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، حيث ينظر الغرب بقلق إلى التقارب المتزايد بين موسكو وبيونغ يانغ على خلفية الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على البلدين.