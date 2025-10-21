محافظ دمياط يناقش الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا آخر، اليوم بملف الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، تضمن مناقشة خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق

وناقش " محافظ دمياط " الجداول الزمنية لتنفيذ أعمال العام المالى الحالى بالوحدة المحلية وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، بقطاعات النظافة و الانارة و الطرق ومختلف الخدمات كما بحث المقترحات الخاصة بالخطة المستقبلية لدراسة إمكانية ادراجها بخطة العام المالى المقبل وفقًا للأولويات

حيث وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بإعداد دراسة متكاملة لتطوير كورنيش النيل بمنطقة الدعايم بالمدينة، وذلك لوضع آلية لإمكانية ادراجها بالخطة ، كما وجه أيضًا بإعداد خطة لادراج عدد من المناطق بالمدينة والمركز بأعمال الرصف.

وعلى هذا الصعيد،، أشار " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هذه الاجتماعات تهدف وبشكل اساسى إلى الوقوف على الاحتياجات الخاصة بالوحدات المحلية، لتحقيق التكاتف والتكامل من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ودعم الرؤى التنموية.