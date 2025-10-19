حملات على محطات تعبئة الغاز وتحرير محضر نقص وزن في الأسطوانة المنزلية بدمياط

قام مجدى عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط ، بجوله مفاجئة على محطات تعبئة الغاز وتحرير محضر نقص وزن فى الأسطوانة المنزلية والتجارية ويطمئن على صلاحية الاسطوانات.



جاء ذلك بناءا على تكليف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط قام وكيل وزارة التموين بمفاجأة محطات تعبئة أسطوانات الغاز وتم وزن الأسطوانات وتبين وجود نقص وزن فى الأسطوانات المنزليه بواقع ٢.٣٥٠ كيلو فى الأسطوانات الصغيره و ٣.٥ كيلو فى الأسطوانات الكبيرة وتم التحفظ على الأسطوانات التى تم وزنها وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابه العامه للتصرف

كما تم اختبار الأسطوانات للتأكد من صلاحيتها وصلاحية المحابس وعدم وجود عيوب بالاسطوانات حفاظا على سلامة المواطنين مستخدمى أسطوانات الغاز وشدد على المحطه التى تبين وجود نقص وزن بها من أنه لا تهاون فى الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وأنه سيتم المرور بصفه مستمره حتى لا يتم التلاعب في الأوزان وسيتم مفاجئة المحطات فى أى وقت .

رافق وكيل الوزارة في المرور كلا من مجدى المغلاوى مدير التجاره و محمد طلعت مدير الحوكمه ورجال الضبط القضائي

وناشد المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أى تجاوز أو مخالفات وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين بكل حزم وصرامه