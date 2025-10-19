قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسني: جيل التسعينيات لا يُنسى.. وتامر حسني أخويا في الفن والعروبة
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
محافظات

حملات على محطات تعبئة الغاز وتحرير محضر نقص وزن في الأسطوانة المنزلية بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

قام مجدى  عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط ،  بجوله مفاجئة على محطات تعبئة الغاز وتحرير محضر نقص وزن فى الأسطوانة المنزلية والتجارية ويطمئن على صلاحية الاسطوانات.


جاء ذلك بناءا على تكليف  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط قام وكيل وزارة التموين بمفاجأة محطات تعبئة أسطوانات الغاز وتم وزن الأسطوانات وتبين وجود نقص وزن فى الأسطوانات المنزليه بواقع ٢.٣٥٠ كيلو فى الأسطوانات الصغيره و ٣.٥ كيلو فى الأسطوانات الكبيرة وتم التحفظ على الأسطوانات التى تم وزنها وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابه العامه للتصرف
كما تم اختبار الأسطوانات للتأكد من صلاحيتها وصلاحية المحابس وعدم وجود عيوب بالاسطوانات حفاظا على سلامة المواطنين مستخدمى أسطوانات الغاز وشدد على المحطه التى تبين وجود نقص وزن بها من أنه لا تهاون فى الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وأنه سيتم المرور بصفه مستمره حتى لا يتم التلاعب في الأوزان  وسيتم مفاجئة المحطات فى أى وقت .

 رافق  وكيل الوزارة في المرور كلا من   مجدى المغلاوى مدير التجاره و محمد طلعت مدير الحوكمه ورجال الضبط القضائي 
وناشد المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أى تجاوز أو مخالفات وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين بكل حزم وصرامه

دمياط محافظة دمياط الشهابي التموين

