ضبط سيارة نقل محملة باسطوانات غاز منزلية بدمياط

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة مجدى عبد الكريم، حملاتها على محطات الوقود ومستودعات الغاز .

أسفرت الحملات عن ضبط سيارة نقل ثقيل تابعة لمحافظة أخرى محملة بعدد ١١٣٣ أسطوانة غاز منزلية و عدد ٥٣ أسطوانة تجارية مملوءين بالغاز ، ليس لها الحق بالصرف وغير مربوطة على محطة دمياط، حيث تم التحفظ على السياره والاسطوانات ، وتحرير محضر بالمخالفة للعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية و التصدى لأى مخالفات ، والاطمئنان على الالتزام بالتسعيرة المحددة لاسطوانات الغاز المنزلية والتجارية ، والتى جاءت على خلفية تحريك أسعار المواد البترولية.