ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص حيث تما التحفظ علي 27 طن زيوت عباره عن 15 طن زيت مستعمل تم تكريره وفلترتة واضافت عليه مواد كيماويه عليه ليظهر بصوره الزيت النقي بعد مروره بعدد مراحل.



كما تم ضبط 12 طن زيوت مستعملة قبل تكريرها مجهوله المصدر وبدون فواتير وايضا تم التحفظ علي 10طن صودا كاويه مجهوله المصدر وبدون فواتير.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرضة علي وكيل النائب العام للتصرف.

جاءت الحملة برئاسة مجدي عبد الكريم وكيل وزاره التموين بدمياط يرافقه كلامن جمعه الصوالحي وكيل المديرية ومجدي المغلاوي مدير التجاره ومحمد طلعت مدير الحوكمه وعلي السلكاوي ومسلم سليمان وأفراد الضبط القضائي.



وشدد وكيل الوزارة علي ضروره مكافحة الغش التجاري بكافه اشكاله وصوره والعمل علي ضبط الاسواق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب والغش حفاظا علي سلامت المواطن وتم اخطار الجهات المعنية لاتجاذ الازم.