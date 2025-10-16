9 ديسمبر.. محاكمة علي غزال في واقعة نصب بالقاهرة الجديدة

حددت جهات التحقيق جلسة 9 ديسمبر لمحاكمة علي غزال لاتهامه بالنصب على شخص في القاهرة الجديدة.

وأسندت جهات التحقيق للاعب علي غزال تهمة النصب على مواطن بزعم استثمار الأموال في عدة مجالات.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أمير محمد رفعت،حكمها بتأييد حبس اللاعب علي غزال 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى التي أقامها محامي اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرون، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اللاعب السابق علي غزال بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة.

ووجهت جهات التحقيق تهما ضد علي غزال، منها النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبايلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.