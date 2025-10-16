سلوى خطاب: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة والفن قائم على الحرية

كشفت الفنانة سلوي خطاب عن رأيها فى مصطلح “السينما النظيفة” الذى انتشر مؤخرا بشكل كبير.

وقالت سلوي خطاب خلال لقائها فى برنامج “ورقة بيضا” من تقديم الإعلامية يمني بدر ، مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة .. يعني إيه سينما نظيفة، مفيش حاجة اسمها كده، السينما إبداع وفن، قايم على الحرية، حرية في الحياة، وحرية في الأفكار، ولازم يكون في جرأة في طرح فكرة العمل الفني، وجملة السينما النظيفة دي من ساعة ما انتشرت ومبقاش في سينما" .

آخر أعمال سلوي خطاب

وكان آخر أعمال الفنانة سلوى خطاب هو مسلسل "حكيم باشا"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان، ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين