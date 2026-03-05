رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامي

احتفل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بعيد ميلاد زوجته حبيبه إكرامي، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وشارك رمضان صبحي صورة من الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، وعلق: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

من جانب اخر كسر رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز صمته متحدثًا عن الفترة الصعبة التي مر بها في أول تعليق له عقب خروجه من الحبس في قضية التزوير، وسط حالة من الجدل والترقب في الشارع الرياضي حول تفاصيل ما جرى وانعكاساته على مستقبله داخل الملاعب، في وقت ينتظر فيه جمهوره وناديه اتضاح الصورة الكاملة خلال الأيام المقبلة.

وقال رمضان صبحي عبر ستوري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “شكرا من قلبي .. شكرا بعد ربنا لعيلتي وصحابي ولكل حد وقف جنبي في أزمتي الأخيرة سواء بكلمة أو بدعوة أو حتى بنية صافية .. الدعم ده فرق معايا جدا ومش هنساه طول عمري.. وشكر كبير لملاك نادي بيراميدز مش بس على الدعم لكن على الثقة والموقف الإنساني الواضح من غير حسابات من أول لحظة".

وأضاف صبحي: “وشكر خاص لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على موقفهم الانساني من البداية وعلى دعمهم القانوني لحد ما الأزمة عدت على خير الأهلي بيتي وعمري مانسيت ولا هنسي فضله عليا”.