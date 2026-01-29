تحرك الأهلي لدعم رمضان صبحي في أزمة المنشطات

وجّه إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، رسالة شكر لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد مساندة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، في قضية تزوير بأحد المعاهد التعليمية.

وقال إكرامي في تصريح عبر برنامج اللعيب المذاع على إم بي سي مصر: «أشكر صديقي وحبيبي محمود الخطيب على الدعم الذي قدمه منذ اليوم الأول في قضية رمضان صبحي ، وأشكر مستشارين النادي الأهلي، ومجلس إدارة الأهلي».

وأضاف: «الخطيب تواصل معي بشأن قضية المنشطات، وكلف المستشار عبدالله شحاتة إنه يتابع مع هاني زهران محامي رمضان ومع المكتب السويسري اللي بيتولى الموضوع ده».

وتابع: «لم يحدث تواصل بيني وبين الخطيب من لحظة خروج رمضان صبحي، ولكن سيحدث لقاء في القريب العاجل».

وأكمل إكرامي: «قبل جلسة رمضان بيومين الخطيب تواصلي معي وأبلغني على سيناريو محدد وفعلًا اتنفذ كما أخبرني».

واختتم نجم النادي الأهلي السابق حديثه قائلًا: «ظروف الخطيب الصحية تمنع من التواصل المستمر معنا ولكن سنتقابل قريب جدًا.