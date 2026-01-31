قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يواصل الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز بالشوط الأول
يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
مقدمة مقترح الـ 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف توجه رسالة للمصريين بالخارج
جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية
الحبس عامين للتيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
أول تعليق من رمضان صبحي عقب خروجه من محبسه في قضية التزوير

إسلام مقلد

كسر رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز صمته متحدثًا عن الفترة الصعبة التي مر بها في أول تعليق له عقب خروجه من الحبس في قضية التزوير، وسط حالة من الجدل والترقب في الشارع الرياضي حول تفاصيل ما جرى وانعكاساته على مستقبله داخل الملاعب، في وقت ينتظر فيه جمهوره وناديه اتضاح الصورة الكاملة خلال الأيام المقبلة.

وقال رمضان صبحي عبر ستوري على  صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “شكرا من قلبي .. شكرا بعد ربنا لعيلتي وصحابي ولكل حد وقف جنبي في أزمتي الأخيرة سواء بكلمة أو بدعوة أو حتى بنية صافية .. الدعم ده فرق معايا جدا ومش هنساه طول عمري.. وشكر كبير لملاك نادي بيراميدز مش بس على الدعم لكن على الثقة والموقف الإنساني الواضح من غير حسابات من أول لحظة".

وأضاف صبحي: “وشكر خاص لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على موقفهم الانساني من البداية وعلى دعمهم القانوني لحد ما الأزمة عدت على خير الأهلي بيتي وعمري مانسيت ولا هنسي فضله عليا”.

واختتم صبحي: “وبعتذر لكل حد بعتلي أو كلمني وما قدرتش أرد عليه و بطمنكو إن رسايلكم ودعمكم وصلوا وكان ليهم أثر كبير عندي ربنا ما يكتب أزمة على حد ولو حصلت يبعتله ناس زيكم ألف شكر ”.

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

