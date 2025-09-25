تأييد حبس اللاعب السابق علي غزال في اتهامه بالنصب

أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أمير محمد رفعت،حكمها بتأييد حبس اللاعب علي غزال 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى التي أقامها محامي اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرين، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب السابق علي غزال بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة.

واسندت جهات التحقيق تهم ضد علي غزال، النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.