قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

محمد صلاح يظهر كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون.. ما القصة؟

محمد صلاح في انتخابات الكاميرون
محمد صلاح في انتخابات الكاميرون
أحمد أيمن

في حدث مثير للجدل، تم ترشيح اسم النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي في انتخابات الكاميرون، مما تسبب في ضجة واسعة عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. 

الخبر جاء كالصاعقة للمشجعين والمتابعين، حيث كان لترشيح صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تأثير كبير بسبب شهرته الواسعة في عالم كرة القدم.. فما القصة؟

انتخابات الرئاسة في الكاميرون 

بدأت في الكاميرون عملية فرز الأصوات عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأحد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في بلد يحكمه الرئيس بول بيا منذ أكثر من 4 عقود.

ويسعى بيا -الذي يتولى السلطة منذ عام 1982 ويُعد أقدم رؤساء العالم سنا (92 عاما)- للفوز بولاية ثامنة، في وقت يرى فيه مراقبون أن قبضته المحكمة على مؤسسات الدولة، إضافة إلى تشتت المعارضة بين 9 مرشحين، تجعل فرصه في البقاء بالحكم مرتفعة.

ورغم ذلك، أظهرت الحملة الانتخابية زخما غير مسبوق للمعارضة، خصوصا مع بروز المرشح عيسى تشيروما (76 عاما) المتحدث الحكومي السابق الذي نجح في حشد جماهير واسعة داعية إلى إنهاء حكم بيا، وحصل على دعم من بعض الأحزاب ومنظمات مدنية.

وكان أكثر من 8 ملايين ناخب قد سجلوا أسماءهم في القوائم، لكن مراكز الاقتراع شهدت إقبالا متواضعا وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة في العاصمة ياوندي حيث أدلى بيا بصوته في حي باستوس الراقي قرب القصر الرئاسي.

محمد صلاح في انتخابات الكاميرون 

ظهرت صورة لمحمد صلاح على الموقع الرسمي للهيئة الانتخابية الكاميرونية (Elecam)، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في البلاد. 

وقد أثارت هذه الواقعة تساؤلات عديدة بشأن دقة وسلامة السجلات الانتخابية الكاميرونية. الغريب أن الاسم المرفق بالصورة يتكون من الأحرف الأولى للوحة المفاتيح "AZERTY"، مما جعل الكثير يعتبر ذلك مزحة أو خطأ غير مقصود.

حتى الآن، لم تصدر السلطات الكاميرونية أي تعليق رسمي على هذه الواقعة، ولكن الحادثة جددت المخاوف من وجود ثغرات في النظام الانتخابي الإلكتروني. 

يأتي هذا في وقت حساس بالنسبة للكاميرون، حيث يسعى الكثيرون لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. نقاشات مكثفة تدور حول مدى فعالية النظام الانتخابي، وكمية المعلومات المتاحة والتي يمكن أن تؤثر في النتائج.

على صعيد آخر، يستعد محمد صلاح للعودة إلى صفوف فريقه ليفربول بعد انتهاء مرحلة التصفيات الحاسمة، حيث قاد منتخب بلاده إلى مونديال 2026 بأداء مميز بعد الفوز على جيبوتي وغينيا بيساو.

أوبل فرونتيرا
مي عمر
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
