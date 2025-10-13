محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم

شارك النجم المصري محمد صلاح جمهورة صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وظهر محمد صلاح وهو يستعرض لياقته البدنيه من أحدي صالات الجيم،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.





واصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة فصول جديدة في مسيرته المذهلة مع كرة القدم العالمية، بعدما حل في المركز السادس ضمن قائمة أعظم 50 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب التصنيف الذي نشرته شبكة lentedesportiva العالمية.

واستطاع قائد منتخب مصر، أن يفرض اسمه بقوة بين نخبة من أساطير "البريميرليج"، متفوقا على نجوم كبار مروا بتاريخ البطولة، مثل روي كين وفرانك لامبارد وهاري كين وستيفن جيرارد وسيرجيو أغويرو وديفيد بيكهام، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في العصر الحديث.

وجاء ترتيب الستة الأوائل في القائمة على النحو التالي:

1. تييري هنري

2. كريستيانو رونالدو

3. واين روني

4. آلان شيرر

5. كيفين دي بروين

6. محمد صلاح